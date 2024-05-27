Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli

Geniş Video İzle

Hayatı Paylaşmak programına konuk olan Haberler.com Dijital Medya Yöneticisi Sümeyra Teymur, medyada yayınlanan içeriklerin yüzde 90'ının denetlenmediği için tehlikeli olduğunu söyledi. Çocukların sosyal medyada etik olmayan içeriklere maruz kaldığını belirten Teymur, "Yetişkinlerin hem kendilerini hem de çocuklarını yetiştirmesi gerekiyor" dedi.

27.05.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Dijital Medya Yöneticisi Sümeyra Teymur, Semra Güzel'in sunumuyla Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hayatı Paylaşmak programına konuk oldu. Yeni medya içeriklerinin tehlikesinden bahseden Teymur, ailelere seslendi.

"SOSYAL MEDYADAKİ İÇERİKLERİN YÜZDE 90'I TEHLİKELİ"

"Yeni medya içerikleri etik değerler çerçevesinde mi oluşturuluyor?" sorusuna cevap veren Sümeyra Teymur "Dijital medya dediğimiz alan çok geniş. Sosyal medya, haber kanalları, blog siteleri, video yayıncıları bu alana giriyor. Bu içeriklerin hepsi etik ve doğru değil. İçeriklerin yüzde 90'ı kontrolden geçirilmemiş oluyor. Bu işi profesyonel olarak yapan sitelerde içerikler kontrollerden geçiyor. Bu kaynaklar yasalardan sorumlu oldukları için yalan içeriklerin cezası vardır. Haber kaynakları bu sebeplerden dolayı kontrollü ama sosyal medya kontrol edilemediği için tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"INSTAGRAM, GENÇ KIZLARIN BEDEN ALGISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Sosyal medyanın çocuk ve genç kızlar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Teymur, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar ve yetişkinler üzerinde çok büyük olumsuz etkileri var. Özellikle Instagram'da genç kızların beden algısı üzerinden onların psikolojisini çok etkilediğiyle ilgili bir sürü çalışma var. META'nın kendi yaptığı araştırmada bile genç kızların beden algısını olumsuz etkilediği yönelik sonuçlar var. Çocukları, sosyal medyada etik olmayan bir sürü içeriğe maruz kalabilir. Bunların arasında +18 içerikler, uyuşturucu madde, kumar ve tehlikeli arkadaşlar geliyor."

"SOSYAL MEDYADA PSİKOLOG VE DİYETİSYEN OLMAYAN İNSANLAR TAVSİYELER VERİYOR"

"Psikolog ya da diyetisyen olmayan insanlar çıkarak tavsiyelerde bulunuyor. Sosyal medyadaki sosyalleşme yüzeyseldir ve insanı yalnızlaştırıyor. Sosyal medyada gördükleri gerçek zannederek hayatı sorgulama başlıyor. Gördüklerinden sonra insanlar anneliğini sorgulamaya başlıyor. Her zaman mükemmel olmanın mümkün olmadığı biliniyor ama yine de etkileniliyor. Paylaşım yapmada sınır koymak mümkün değil. Sınır konulamadığı için de yetişkinlerin kendilerini ve çocuklarını bu anlamda yetiştirmesi lazım. Milli Eğitim'in müfredatında Medya Okuryazarlığı dersi var ve bunların gerçekten doğru işlenmesi lazım. Sosyal medyadaki gerçekliği sorgulamak lazım. İçeriği tüketirken bizim daha bilinçli olmamız lazım."

Dijital medyanın geleneksel medya üzerindeki etkisinden bahseden Teymur, "İnsanların içeriği tüketme şekli değişti. İnsanlar içerikleri dijital mecralardan izlemeye başladı çünkü bu çok kolaylık sağlıyor. Dijitalde içerikler daha fazla kişiye ulaşılıyor ve karşılığı daha kıymetli şekilde alınıyor" dedi.

Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90\'ı tehlikeli

Sümeyra Teymur, Sosyal Medya, Çocuk, Teknoloji, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Gıda ürünleri kadar tehlikeli olamaz . 2 0 Yanıtla

17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 18:06:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement