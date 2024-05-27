Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlaması dış basında da geniş yer buldu. Avrupa basını Fenerbahçe'nin 99 puanla ikinci olabilmesini ve diğer takımlarla aralarındaki puan farkının fazla olmasını şaşkınlıkla yorumladı. Sport Mediaset'in "Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu" manşeti dikkat çekti. İşte sarı-kırmızılıların tarihi şampiyonluğu sonrası Avrupa'da manşetler....

27.05.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci, toplamda ise 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi. Sarı kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi.

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray topladığı 102 puanla rekor kırdı. Sarı-kırmızılıların bu başarısı ile Juventus'un rekorunu da egale etti. Opta verilerine göre Galatasaray, 10 büyük Avrupa ligi içerisinde topladığı 102 puanla Juventus ile birlikte en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım oldu.

Tarihi şampiyonluk şaşkınlık yarattı! Cimbom'un zaferi Avrupa basınında

İşte Galatasaray'ın tarihi şampiyonluğun Avrupa basınındaki yansımaları;

AP: Galatasaray Pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.

TUTTOMERCATOWEB: Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahce'den 3 puan fazla kazandı.

Tarihi şampiyonluk şaşkınlık yarattı! Cimbom'un zaferi Avrupa basınında

SPORT MEDIASET: Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu

TUTTO NAPOLİ: Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk

CALCIO NEWS24: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.

Tarihi şampiyonluk şaşkınlık yarattı! Cimbom'un zaferi Avrupa basınında

BILD: Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonuğu elde etti. "Boğaz Aslanları" son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

STUTTGARTER ZEITUNG: Galatasaray pazar günü 24. kez Türkiye futbol şampiyonu oldu. Kulüp, son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yüzlerce taraftar kutlama için Stuttgart'taki Schlossplatz Meydanı'nda toplandı.

KICKER: Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı.

Tarihi şampiyonluk şaşkınlık yarattı! Cimbom'un zaferi Avrupa basınında

AS: Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray , rakip sahasında Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi ve Berkan Kutlu'nun iki golüyle 3-1 kazanarak takımı 102 puana taşıdı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.

MARCA: Icardi, Galatasaray'a 24'üncü Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

Tarihi şampiyonluk şaşkınlık yarattı! Cimbom'un zaferi Avrupa basınında

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.

A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var.

ESPN: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahce'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.

Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray\'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı

Trendyol Süper Lig, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Karatas: Gs Değil TFF DİYE BAŞLIK ATMALARI LAZIM 32 70 Yanıtla
    Deniz Ormangören: Ben feneri akp ye benzetiyorum onlar başarısızlıklarını dış güçlere fb de federasyona bağlıyor ?????? 28 10 Burak Öğüt: Ağla 9 1
  • Kemal Demir: Ercancım aç arşivi geçmişte Ali koç nasıl övmüş Şuan ki tff başkanı ekşiyi. Boş konuşma bence 11 2 Yanıtla
  • Baycan Demirdas: birgun elbet biter bu malum destek doğru düzende zor şampiyon olur gs 3 6 Yanıtla
  • Baycan Demirdas: keşke herşey masum olsa kim isteniyorsa o şampiyon boşuna çenenizi yormayın 2 2 Yanıtla

18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement