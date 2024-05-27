Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha - Son Dakika
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Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha

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Şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Koç ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerine atıfta bulunan Icardi, söz konusu paylaşımında "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerine yer verdi.

27.05.2024 17:44  Güncelleme: 17:55
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalara Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaptığı göndermelerle gündem oldu. Florya'daki kutlamalarda Ali Koç yazılı forma giyen Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı için yeni bir paylaşım yaptı.

Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a yeni gönderme

"DÜN GECE SENİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Tecrübeli golcü, yaptığı paylaşımda Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerini paylaştı. Bu paylaşımın altına ise "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a yeni gönderme
Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç\'a bir gönderme daha

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Son Dakika Spor Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali Saruhan: Adamın dibiiiii?? 66 16 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Cik cik cik sesler gelmiyor artık 45 11 Yanıtla
    Ali Arslan: Evinde 50 bin seyircin önünde 82 dk 10 kişi top göstermeden çakan FB den her daim ses gelir:) 0 0
  • Sabri İnce: Birine taş atarken daha ağır taşa hedef olacağını hesap edememiş mi Koç.? 39 10 Yanıtla
  • Üzeyir GÜNEŞ: Saplamanın mucidi icardi 36 11 Yanıtla
  • Ali Arat: saglam saplamis 29 9 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur: Arkadaşının karısını ayartan sonrada karısı nin başka erkeklerle dedikodusu çıkan birisinden beklenen birşey di bu.Normal yani 8 5 Yanıtla
  • Adem Karasu: Bence abartmayalım eğer abartırsa Fenerbahçe gibi oluruz. Mert hakan örneği daha yakın zamanda. Biz gs lılar herşeyi dozunda yaparız büyüklüğümüz ordan geliyor. 2 1 Yanıtla

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