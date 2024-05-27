Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i - Son Dakika
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Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i

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Trendyol Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan 2023-2024 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Opta, tarihi rekorlara ve bireysel performanslara sahne olan sezonun en iyi 11'ini belirledi. İşte o isimler...

27.05.2024 16:57
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının galibi sarı-kırmızılı takım oldu. Opta, tarihi rekorlar ve bireysel performanslarla geride kalan sezonun en iyi ilk 11'ini belirledi.

9 İSİM GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN

Opta'nın belirlediği kadroda sezonun başından sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'den 9 futbolcu bulunuyor. Kadrodaki diğer 2 futbolcu ise Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan. Bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.

Sezonun ilk 11'inde şu isimler yer alıyor;

1- Fernando Muslera (Galatasaray)

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

3- Victor Nelsson (Galatasaray)

4- Alexander Djiku (Fenerbahçe)

5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

6- Lucas Torreira (Galatasaray)

7- Hajradinovic (Kasımpaşa)

8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)

9- Mertens (Galatasaray)

10- Tadic (Fenerbahçe)

11- Icardi (Galatasaray)

Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11\'i

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Baki Karakoç: Bu 11 e fredi koymayan beynin ciddi sorunları var, net… 17 5 Yanıtla
    Burak balan: Adam sakatlıktan 2 maça çıktı ?? 1 0
  • Yakup Elarslan: Şu haberi bile; 6 Galatasaray, 3 Fenerbahçe ve birer kişi de .... şeklinde yapmıyorsunuz değil mi? 13 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas: İrfancan yok yani 2 8 Yanıtla
  • Ümit Aytar: of'ta Barış alper'i nereye koyacağını bilememiş herhalde mevkisini bilememişler 8 0 Yanıtla
    ihsan null: ?????? 0 0
  • ferhat eser: bu ligde tese neyse gesede odur büyük değiller fazla sisirmeyin 2 6 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: Beşiktaştan Semih? hak etmiyormu? 3 2 Yanıtla
  • Şakir Birinci: Tadic Fenerbahçe de ne yapmış da 11 'e seçilmiş. İrfancan ondan çok daha fayda sağladı. 0 1 Yanıtla
  • İdris Uzumcu: kim seçmiş bu onbiri ? 0 0 Yanıtla

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