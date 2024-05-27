Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11\'i

Spor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının galibi sarı-kırmızılı takım oldu. Opta, tarihi rekorlar ve bireysel performanslarla geride kalan sezonun en iyi ilk 11'ini belirledi.

9 İSİM GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN

Opta'nın belirlediği kadroda sezonun başından sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'den 9 futbolcu bulunuyor. Kadrodaki diğer 2 futbolcu ise Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan. Bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.

Sezonun ilk 11'inde şu isimler yer alıyor;

1- Fernando Muslera (Galatasaray)

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

3- Victor Nelsson (Galatasaray)

4- Alexander Djiku (Fenerbahçe)

5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

6- Lucas Torreira (Galatasaray)

7- Hajradinovic (Kasımpaşa)

8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)

9- Mertens (Galatasaray)

10- Tadic (Fenerbahçe)

11- Icardi (Galatasaray)