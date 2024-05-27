Mersin\'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

Mustafa karaca:

Otobüs, tır ve ticari araç sürücülerinin belirli sürelerde pisikolojik test ve eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum.hafif ticari araçların bir çoğu hız işık kurallara uymadıklarını görüyoruz.bu araçlar kullanan sürücünün olsa, daha çok dikkat ederler.

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