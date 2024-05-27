Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

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Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında, kazaya karışan otobüs şoförü tutuklandı. Şoför, ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü. Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

27.05.2024 18:03
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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, kendisinin de arasında olduğu 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü. Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

VALİ PEHLİVAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı

NE OLMUŞTU?

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

Mersin\'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hallo Zusammen: Çok hızlı idi,Uyu du ,maça bakıyor du ,telefonla oynuyor du ,veya yanındaki mavinle konuşuyor du ??? Bunlardan birisi 100% ihtimal 20 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Otobüs, tır ve ticari araç sürücülerinin belirli sürelerde pisikolojik test ve eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum.hafif ticari araçların bir çoğu hız işık kurallara uymadıklarını görüyoruz.bu araçlar kullanan sürücünün olsa, daha çok dikkat ederler. 10 1 Yanıtla
    Aydın Efe: Geçiyolar zaten. 5 yılda bir yapılan psikoteknik bunun için. 3 0
  • Ayşe: Yağmurlu havada ben arabayı bile 110 km hız ile süremem 3 0 Yanıtla
  • Abdullah Guney: ülkede ne eğitim ne adalet ne kural ne de vicdan kalmış çoğu kişiye arabanın direksiyonu trafiğin ne olduğunu öğrenmeden, öğretilmeden. Çoğu da resmen parayla satın alıyor ehliyeti herkes o direksiyona geçince kuralların kendinden yana olduğu düşüncesine kapılıp ne kadar kuralsızlık var ise hepsini yapıyor Mesela ben her izine gittiğimde döner kavşağa girince çıkış yapamıyorum bir türlü ya da önümden giden herhangi birisi sinyal vermeden sağa yada sola çok rahat bir şekilde dönebiliyor hiç düşünmüyor başkalarının canını hayatını tehlikeye atıyor muyum diye insan hayatı bu kadar basit anlayacaksınız Eskiden böyle miydik biz sevgi saygı çerçevesi içinde yaşayıp gidiyorduk bir ülkeye yapılacak en büyük ihanet onları cahilleştirmek onların eğitimlerini elinden almak her şeyi parayla ya da torpille adamla liyakatsiz bir şekilde yaptırmak 2 0 Yanıtla
  • Mustafa: Trafik kurallarin olmadigi bir yerde hersey olabilir.. Bu Ülkede Trafik kurali var diyen varmi icinizde. 1 0 Yanıtla

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