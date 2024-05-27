Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Hukuk

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçeli taraftarlara küfürler savurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

27.05.2024 16:27
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Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Sosyal Medya, Meral Güven, Galatasaray, Fenerbahçe, Astroloji, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Reis: dava edileceğini kartlarından önceden görebilmis mi acaba 21 0 Yanıtla
  • Osman Koca: kadını delirttiler:) falcıdan medet umarsanız en sonunda alırsınız ağzınızın payını:))) 11 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Zamanlama hatası yapmış ,FB nin bu sene şampiyon olacağını tahmin etmiş :)))) O sene bu sene (!) 7 6 Yanıtla
  • ferhat eser: astroloklar bu ülkede vergi veriyormu bu insanlar kim iş yerleri nerede kaç para kazıyorlar detaylı bir şekilde araştırılmalı 1 0 Yanıtla
  • M P: Ha ha hahahahahhhahahaha 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser: önüne gelen kastrolok olmuş vergi veriyolarmı iş yerleri nerede bu insanları detaylı araştırmak lazım emniyete yargıya güveniyoruz gereği muhakkak yapılır 0 0 Yanıtla

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