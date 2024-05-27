Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Hukuk

Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Güven hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.