Taylor Swift Eras Turnesi için 4.3 Milyon Dolar Harcadı

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Taylor Swift'inEras Turnesi büyük maliyetlerle gerçekleşiyor. U.S. Sun'a göre, Taylor'ın dünya turnesi için harcanan toplam para 4,3 milyon doları buluyor. Bu bütçe, saç, makyaj ve kostümler gibi giderleri kapsıyor.

Turnenin Avrupa ayağı için 10 makyaj sanatçısı çalışıyor ve her biri üç aylık çalışma için yaklaşık 65.000 dolar kazanıyor. Ürünler için toplam bütçe 500.000 dolar. Taylor'ın yedek dansçıları da dahil olmak üzere sahnede parlaması için büyük bir çaba harcanıyor. 15 yedek dansçı, her biri yaklaşık 1.500 dolar olan 10 farklı kostüm giyiyor ve bu bütçe toplamda 225.000 dolar ediyor.

Taylor'ın sahne kostümleri arasında Versace ve Roberto Cavalli gibi ünlü tasarımcıların imzaları bulunuyor. Versace elbisesi 50.000 dolar, üç Cavalli elbisesi ise 255.000 dolar değerinde. Toplamda 1,3 milyon dolarlık bir bütçe ile Taylor'ın sahne görünümü sağlanıyor. Aksesuarlar ve mücevherler ise toplamda 1,2 milyon dolar tutuyor.

Taylor'ın favori Louboutin ayakkabıları için 195.000 dolar, saç stilistleri içinse gösteri başına 3.000 dolar harcanıyor. Gösteri başına makyaj malzemeleri ve ürünleri için 3.000 dolar harcanıyor, bu da toplamda 153.000 dolar ediyor.

Taylor'ın arka planda yer alan grubu ve yedek vokalistleri de sahneye uygun şekilde giydiriliyor ve toplamda 60.000 dolarlık bir bütçe ayrılıyor.

Bu büyük bütçe, Taylor Swift'in kariyerine bir saygı niteliğinde hazırlanmış ve turnenin her aşamasında en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Herkesin çok mutlu olduğu ve kariyerlerinin en iyi deneyimlerinden biri olarak gördüğü bu turne, 2024'te 2 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.