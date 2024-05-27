İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı

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İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma yaşandı. İsrail basını, çatışmada 1 Mısır askerinin öldüğünü belirtti. Mısır Ordusu ise haberi doğruladı.

27.05.2024 16:39  Güncelleme: 17:21
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İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

1 MISIR ASKERİ ÖLDÜ

İsrail basını, çatışmada 1 Mısır askerinin öldüğünü belirtti. Olaya ilişkin Mısır Ordusu ise, Refah'ta sınır bölgesinde açılan ateş sonucu bölgedeki güvenlik personelinden 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı: 1 ölü

İSRAİL GECE YARISI SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARI BOMBALADI

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 Filistinli de yaralandı.

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

İSRAİL'İN MISIR SINIRINDAKİ REFAH'I İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı: 1 ölü
İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Taner Ozkaya: CHP olarak herzaman israilin yanındayız 6 60 Yanıtla
    Zuzu Cimşit: Bence tersi olması lazım chp nin gemileri yokki taşıma işini yapsın :) 27 9 yavuz d: cimsit gemisi olmasina gerek yok Agababasi amerika var kac gemiye bedel 9 6 Özgür Özer: Ekran görüntüsü alıp chp genel merkezine gönderdim. Ben onların yerinde olsam dava açarım bu yazıya, bakalım onlar ne yapacaklar. 7 3 Yasar Gorek: insan olarak her zaman mazlumun yanında olmak lazım ezileni ezmek insanlığa yakışmaz vicdanın dili dini ırkı yoktur 3 0 Murat Çevre: Biri bir şeymi dedi... 1 0
  • Sabri İnce: Kardeş kavgası ,yarın barışırlar. 45 4 Yanıtla
  • Mustafa tufan: Bu ateş heryeri yakar yakında Türkiye ye diş geçirmeye çalışırlar 1 0 Yanıtla

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