Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia - Son Dakika
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Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

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Süper Lig\'de 1.66 milyar Euro\'luk facia
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Süper Lig kulüpleri kurdukları kadroyla bu sezon 1.66 milyar Euro değere ulaştı ancak harcanan 418.73 milyon Euro'ya karşılık kulüplerin 6 haftada 161 golünün yalnızca %55.3'ünü yeni transfer edilen futbolcular attı.

Süper Lig kulüplerinin bu sezonki kadro değeri 1.66 milyar Euro’ya ulaştı. 

GOLLERİN YÜZDE 55.3'Ü YENİ TRANSFERLERDEN

Buna karşılık transferlere harcanan 418.73 milyon Euro’ya rağmen, 6 haftada atılan 161 golün yalnızca yüzde 55.3’ü yeni transferlerden geldi.

EN DÜŞÜK VERİMİ GALATASARAY ALDI

Trendyol Süper Lig’de yeni transferlerden en fazla verim alan takımlar Çorum FK ve Eyüpspor olurken, en düşük verimi Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 139 milyon Euro, bu sezon ise 73 milyon Euro civarında harcama yaptı. Ancak yeni transferleri, takımın attığı 13 golün hiçbirine katkı sağlamadı. Fenerbahçe yeni transferlerden yüzde 68.8, Trabzonspor yüzde 84.6, Beşiktaş ise yüzde 64.3 oranında gol katkısı aldı.

KULÜPLERİN PİYASA DEĞERİ

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

TRANSFER BİLANÇOSU

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia

YENİ TRANSFERLERİN GOLLERE KATKISI

Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
  • H: Harcama
  • OYT: Oynatılan yeni transfer
  • G: Gol
  • YTG: Yeni transferlerin attığı gol sayısı
  • %: Yüzde
TrabzonsporGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Facian batsın sondakika 1 0 Yanıtla
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