Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran\'dan itibaren geçerli olacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cips fiyatlarında 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyat değişikliği yapılacağını duyurarak zam miktarlarını ve yeni fiyatları açıkladı.

27.05.2024 17:16
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir zam haberini daha duyurdu. Dündar, cips fiyatlarında 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyat değişikliğine gidileceğini belirterek, ürünlerin yeni bedellerini sıraladı.

GAZLI İÇECEK VE CİPS FİYATLARINA ZAM GELECEK

Geçtiğimiz günlerde kolaya zam yapılacağının duyurulmasının hemen ardından bir zam haberi de asitli cipslere geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabından yaptığı paylaşımla, Fritos, Doritos ve Ruffles markalı cipslere zam geleceğini duyurdu. Dündar,zammın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

Dündar, eski fiyat listesi ile yeni listeyi paylaşarak zam geçişine dikkat çekerken, en ucuz cipsin, 25 TL ile Cheetos Max ve Popcorn, en pahalı cipsin ise Mega ile 55 TL olduğu görüldü.

Cipslere boyutuna göre 5 ile 10 lira arasında zam yapılacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Kolanın peşinden cips ve asitli içeceklere de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
TBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımı

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Son Dakika Ekonomi Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Alper Eren: Ne oldu işçilik ucretimi arttı yakıta, dolara zammı geldi ne oldu bu ne zammı bunlara kim yol veriyor, bakanlık ne yapıyor. 6 1 Yanıtla
  • Şükrü null: lazım olan bişey değil, zarar tamamen ikiside. 0 0 Yanıtla

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