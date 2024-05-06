Aksaray\'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Güncel

Aksaray'da yağış nedeniyle çöken ağıldaki 50 küçükbaş telef oldu.

50 KOYUN TELEF OLDU

Merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağıldaki 50 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor.

"AĞILIN ÇATISI YAĞAN YAĞMURA DAYANAMAMIŞ"

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi. Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: "Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz."

AFAD İl Müdürü Kadir Çevik de kentteki aşırı yağışlardan ötürü bir ağılın damının çöktüğünü, ekiplerin hızlıca olay yerine geldiğini ifade etti. Hayvanların büyük kısmının kurtarıldığını anlatan Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." diye konuştu. Üreticilerden Sefer Kertel de bölgeye 2 gündür çok şiddetli yağmur yağdığını ve çatının dayanamayarak çöktüğünü belirtti.