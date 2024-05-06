Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak - Son Dakika
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Politika

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlığın masaya yatırılacağı toplantının ana gündemi ise öğretmen atamaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

06.05.2024 09:18  Güncelleme: 09:25
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Son olarak 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.

HABERİ İLK OLARAK BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

Bugün saat 15.00'da yapılması beklenen Kabine toplantısında terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık yer alacak. Toplantının ana gündemi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de belirttiği üzere öğretmen atamaları olacak. Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'YE BİLGİ VERECEK

Kabine üyelerinin masasındaki bir diğer başlık ekonomi olacak. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69,80 olurken, düşüşün yılın 2. yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Son veriler ışığında, ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak. Orta vadeli program çerçevesinde reform adımları görüşülecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti. Kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Karar, 11 yıl sonra gelen ilk not artırımı olarak kayıtlara geçti. Not artışının devamı beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu beklentilere yönelik kabineye bilgi verecek.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI DA MASADA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. Daha önce, 54 ürün grubuna ihracat yasağı getirilmesinin ardından, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Kararın ekonomiye etkisi ve bundan sonra atılabilecek adımlar ele alınacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ DE İSTİŞARE EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.

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Son Dakika Politika Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: bu kabine enflasyonla mücadele ve faiş kira ve fiyat artışları hakkında ne zaman toplanacak çok merak ediyorum 2 2 Yanıtla
  • sus ceo: Bu hükümet 22 yıldır iktidarda ama, ekonomiyi düzeltemedi, dış politikayı, eğitimi düzeltemedi, emekliyi açlığa mahkum etti, cezaevleri doldu, uyuşturucu kullanımı kat ve kat arttı, boşanmalar arttı, bu mu Türkiye Yüzyılı denilen, kimse halinden memnun değil. 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak - Son Dakika
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