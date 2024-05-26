Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Son Dakika
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Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

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Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

26.05.2024 20:28  Güncelleme: 21:08
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 102 puan toplayarak 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

3 GOLLÜ ZAFER

Galatasaray'a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78. dakikada Louka Prip attı.

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyon tamamladı. Üst üste ikinci kez zafer ulaşan sarı-kırmızılılar, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

ICARDI GOL KRALI OLDU

Son hafta maçlarının ardından gol kralı da belli oldu. Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu gol krallığını aldı.

Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Ligdeki 38 maçta 33 galibiyet alan Galatasaray, 3 kez berabere kalırken sadece 2 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor (D), Fenerbahçe (D) ve Sivasspor (D) maçlarında 2'şer puan bıraktı. Cimbom, Hatayspor (D) ve Fenerbahçe (E) ise mağlup oldu.


Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig\'de şampiyon Galatasaray

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Son Dakika Spor Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • FIRAT EPCEREV: bir fenerbahçe'li olarak Galatasarayı tebrik ediyorum Hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğu 36 10 Yanıtla
  • OSMAN DEMİREL: gurur 23 9 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: Darısı seneyede inşallah 16 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Arifeyi gördüler en azindan ???????????????? 11 2 Yanıtla
  • tekin demir demir: 3-1 diyecektiniz zafer sarhosu olan biziz :) 8 5 Yanıtla
  • Sefa Turhan: Şampiyon olduk da Konya’nın birgol ne oldu 2 6 Yanıtla
  • serkan taşkın: Aslanım benim¦? 7 1 Yanıtla

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