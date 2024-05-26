Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

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Sezon başından beri başa baş giden şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Bugün, Bir kez daha rekorları alt üst ederek Trabzon'da, Rams Park'ta her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü! 'Kayrılan' rolünü iyi oynadı, sorumlular parçası oldu!" ifadeleri dikkat çekti.

26.05.2024 23:06
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Fenerbahçe, uzun süre baş başa giden yarışta Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırdı. Ligi 2. sırada bitiren sarı-lacivertlilerden ezeli rakibinin zafer sonrası ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

SENİ SEN YAPAN DEĞERLERİNLE ÇOK YAŞA, EMEKLERİNE MİNNETTARIZ FENERBAHÇE!

Büyük emek,

Sonsuz inanç,

Son ana dek mücadele!

Milyonların umudu ve dualarıyla!

Fenerbahçe formasını sırtında taşıyan takımımıza sesleniyoruz:

Minnettarız mücadelenize, gurur duyuyoruz alın terinizle!

Biz,

Tarih boyunca;

Sayısız maç hakkımız yenerek koparıldık yarışlardan,

Sayısız kez son maçta gözyaşlarımızla öğrendik en acı duyguyu,

Biliyoruz,

Şampiyonluklar değil seni sevme sebebimiz,

Bizim sevgimiz tarifsizliklerin ötesinde,

Aidiyetimiz açığa çıkar en zor günde,

Mücadele ise en önde,

Savunmaksa Fenerimizi, yorulmak nedir bilmeden!

Bugün,

Bir kez daha

Rekorları alt üst ederek

Trabzon'da, Rams Park'ta her şeye rağmen galip gelerek

Şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü!

"Kayrılan" rolünü iyi oynadı,

Sorumlular parçası oldu!

Bugün,

Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe,

Bugün,

Bir kez daha gururla üzüldü milyonlar!

Ve bugün,

Fenerbahçe, adıyla, armasıyla, formasıyla,

Yine kalplerimizde, dillerimizde!

Üzüldüğün gün öğrendiklerinle mücadeleye devam!

Seni sen yapan değerleri kucaklayıp yarınlara inan!

Ve sonsuza dek yaşa Fenerbahçe,

Her başarını alın terin ve hakkınla kazandığın için

Yaşa Fenerbahçe,

Milyonlarca taraftarınla inandığın, kenetlendiğin için…

Ve bir kez daha gurur duy Fenerbahçeli

Bu onurlu Fener'in parçası olduğun, gerçekleri en iyi sen bildiğin için!

Sonsuz teşekkürler Büyük Taraftarımız!

Satır satır yazdılar! Fenerbahçe\'den Galatasaray\'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

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Son Dakika Spor Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • TURGAY KAYAOĞLU: Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ŞAMPİYON GALATASARAY gerisi hikaye 62 39 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Anlik kendimi teselli etme şeklim yaw he he 32 16 Yanıtla
  • Behzat: sarı kanaryam gönlümün şampiyonu 19 24 Yanıtla
    Ali Arat: zaten baska olamiyir 0 0
  • Ilyas yıldız: Yav he he .... 23 12 Yanıtla
  • yakup suri : Sonsuza dek FENERBAHÇE 6 15 Yanıtla
  • Varol VARLIK: Şampiyonu tebrik etmeyi öğrenmek gerek. 15 5 Yanıtla
  • Tolga Oguz: Sneijder size ne demişti ; FENER AĞLAMA … 3 0 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: seni ciddiye almıyoruz FENERBAHÇE 0 0 Yanıtla

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