Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, yaşanan olaylarla gölgelendi. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda Fenerbahçeli olduğu iddia edilen bir kişi, kutlama yapan bir Galatasaray taraftarını silahla yaraladı.

GALATASARAY TARAFTARI SİLAHLA VURULDU

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'nda karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

TAŞ VE ŞİŞE FIRLATTILAR

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda ise Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, konvoy yapan Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Saldırganlara müdahale eden polisler, elinde Galatasaray logolu çantası bulunan bir kadını da caddeden uzaklaştırdı.