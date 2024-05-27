Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Bağcılar'daki kutlamalar sırasında bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına şişe ve taşlarla saldırdı.

27.05.2024 01:01
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, yaşanan olaylarla gölgelendi. İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda Fenerbahçeli olduğu iddia edilen bir kişi, kutlama yapan bir Galatasaray taraftarını silahla yaraladı.

GALATASARAY TARAFTARI SİLAHLA VURULDU

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'nda karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaların bir taraftar silahla vuruldu

TAŞ VE ŞİŞE FIRLATTILAR

Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda ise Cadde üzerine bulunan Fenerbahçe taraftarları, konvoy yapan Galatasaraylıların araçlarına taş ve şişe fırlattı. Saldırganlara müdahale eden polisler, elinde Galatasaray logolu çantası bulunan bir kadını da caddeden uzaklaştırdı.

Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Bağcılar, Kadıköy, Güvenlik, Futbol, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OSMAN EFE BALCI: Fenerliyim ama lütfen hepimiz kardeşiz lütfen dostlar birbirimize zarar vermeyek çünkü günü geldiğinde bu vatanı fenerbahçeliside galatasaraylısıda trabzonsporlusuda yanyana omuz omuza hepimiz beraber savunacaz, beraber temsil edicez. Bugün şampiyon olamadın başka zaman olursun önemli olan bu heyacanı beraber yaşamak senin takımın şike yaptı diye birbirlerimizi suçlamak değil. 1 1 Yanıtla

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