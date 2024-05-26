Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı

Geniş Video İzle

Konyaspor'u mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray'da futbolcular, hem maçın sonrasında hem de soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. coşkuları bitmek bilmeyen sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle basarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti.

26.05.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle basarak şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk kutlamaları sınır tanımadı! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısı bastı!

GALİBİYETLE BİTİRDİ

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı. Galatasaray'ın galibiyet golleri 29 ve 51. dakikalarda Mauro Icardi, 53. dakikada ise Berkan Kutlu'dan geldi. Konyaspor'un golü 79. dakikada Prip'ten geldi.

REKOR PUANLA ŞAMPİYON

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

Şampiyonluk kutlamaları sınır tanımadı! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısı bastı!

FUTBOLCULAR BASIN TOPLANTISINI BASTI

Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hem maç sonunda hem soyunma odasında büyük coşku yaşadı. Kazanılan şampiyonluğun ardından Okan Buruk basın toplantısına katıldı. Şampiyonluk coşkusu dinmeyen futbolcular teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını su şişeleriyle bastı ve kutlamaya devam etti.

Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk\'un basın toplantısını bastı

Galatasaray, Okan Buruk, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İsmail Yılmaz: Meral Güven: “Sanki benden önce Şampiyon olabiliyordunuz.” -Astrolojiye inançta bitti ?? 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser: boş işler 2 1 Yanıtla

00:26 Rekabet saha dışına taştı Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
23:13 İsrail, Gazze’de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu: En az 40 ölü
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
23:51 Yok artık, daha neler Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı
23:22 Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u EuroLeague şampiyonu oldu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonu oldu
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 00:59:00. #1.11#
SON DAKİKA: Klasikleşen şampiyonluk kutlaması! Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement