Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu - Son Dakika
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Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu

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Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı canlı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı.

27.05.2024 07:45  Güncelleme: 07:54
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Aylardır Süper Lig devi Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden ve haftalardır konuşulan astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası ortalığı birbirine kattı.

"OH CANIMA DEĞSİN"

Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Fenerbahçelileri hedef alan Güven'i izleyenler, duyduklarına inanamadı.

CANLI YAYINDA KÜFÜRLER SAVURDU

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

"BETER OLUN"

"Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfredip beni tehdit ediyordunuz. Adamın böyle hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun.

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin.

Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"

Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim. Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

Astrolog Meral Güven, Galatasaray\'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Meral Güven, Galatasaray, Fenerbahçe, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fayton Faytoncu: Seneye ali koc yabanci astrolog istiyor haberin olsun )) 44 2 Yanıtla
  • Cumali Demir: ulan fener.. sen de olmasan gülemeyecez hee. beter olun 9 2 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI: Aziz yıldırım başkan seçilirsem camia astrologları ile işimiz olmaz diyor :) 9 0 Yanıtla
  • aaaaa: seneye cinbomum da iki üç kırmızı istiyoruz. 10 kişiyle de zorlaniyoruz 4 1 Yanıtla
  • YoH null: 20 senelik fenerliyim üstüme alınmıyorum:D eski taraftarım lakin boyle şeylere inanmak komik olur:D gerçi şimdiki gençler inanmış olabilir eee biz abilerini örnek almamışlar:D 90 dk mac sonucunu bekleyeceksin ne o öyle o bu şampiyon olacak diye inanmak nedir valla şimdiki inanan fenerlilere üzüldüm:D fenerli olmama ramen 2 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: KENDİ REKLAMINI YAPİYOR İSLER KESAT MÜŞTERİ YOK 3 0 Yanıtla

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