Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı - Son Dakika
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Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı

Sözleri Ali Koç\'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların ligin başından sonuna kadar beraber yarıştığı Fenerbahçe'de yıllardır şampiyonluk özlemi çeken taraftarlar, ezeli rakibinin kutlamalarına katıldı. İlginç anlara sahne olan kutlamalara katılan sarı-lacivertli bir taraftar, "Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik" ifadelerini kullandı.

26.05.2024 22:48
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamalayan Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.

FENERBAHÇELİLER DE KUTLAMALARA KATILDI

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Galatasaraylılarla beraber Florya'da şampiyonluğu kutladı.

OMUZLARDA ÜÇLÜ ÇEKTİLER

Ezeli rakibinin şampiyonluk sevincine ortak olan sarı-lacivert formalı bir taraftar, "Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik" ifadelerini kullandı. Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Liya Tastan: Olması gereken…sporda her zaman iyi olan kazansın..bu sene Cimbom aldı seneye belki fener alır 33 5 Yanıtla
    mesut uluç: iyi olan mı :) tff sağolsun 7 23 İskender Ay: SONUNDA MUTLAKA İYİLER KAZANIR. :) 11 1

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