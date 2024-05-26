Sözleri Ali Koç\'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamalayan Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Galatasaraylılarla beraber Florya'da şampiyonluğu kutladı.
Ezeli rakibinin şampiyonluk sevincine ortak olan sarı-lacivert formalı bir taraftar, "Biz şampiyonluk göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik" ifadelerini kullandı. Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.
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