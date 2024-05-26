Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı

Spor

Mersin\'de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var

Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom'u bu zaferi yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılılar tarafından coşkuyla kutlanırken, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in hareketi geceye damga vurdu.

HAKEMİ ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAYA DAVET ETTİ

Karşılaşmanın son anlarında maçın bitiş düdüğünü heyecanla bekleyen Galatasaraylı futbolculardan Günay Güvenç, müsabakanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu kolundan tutarak şampiyonluk kutlamalarına katılmaya davet etti. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.