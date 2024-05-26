Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı - Son Dakika
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Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı

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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları artarak devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç'in karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu şampiyonluk kutlamalarına davet etmesi geceye damga vurdu. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

26.05.2024 23:50
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Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom'u bu zaferi yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılılar tarafından coşkuyla kutlanırken, Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in hareketi geceye damga vurdu.

HAKEMİ ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAYA DAVET ETTİ

Karşılaşmanın son anlarında maçın bitiş düdüğünü heyecanla bekleyen Galatasaraylı futbolculardan Günay Güvenç, müsabakanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu kolundan tutarak şampiyonluk kutlamalarına katılmaya davet etti. O görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı

Trendyol Süper Lig, Günay Güvenç, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık, daha neler! Galatasaraylı Günay Güvenç, hakemi şampiyonluk kutlamalarına çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol: dogru hakemlerle şampiyon oldular Galatasaray onunda katkisi var katilsaydi hakem sezon başında beri hep Galatasaray in yanindalardi 59 14 Yanıtla
  • Doğa YANGİL: Adamların o kadar hakkı varken kutmak en tabi hakları niye yadırgıyorsunuz anlamadım 44 9 Yanıtla
  • Necmettin Candar: Hiç şaşırmadım 36 12 Yanıtla
  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ süper kupada aklınızı alacak 29 13 Yanıtla
    Okan Oğuz: Size noluyo onu anlamadım keşke ülkemizi avrupada temsil edebilseniz ligi 6. Sırada bitirmişsiniz anlamsızca şampiyon takıma laf atmaya çalışıyorsunuz konu sizle alakalı değil halde onada gerek yok bu sezon oynadığımız maçlara bakın 0 1
  • Bayram Sağdıç: Tabiki hakemlerinde katkısı var,neden olmasın 12 3 Yanıtla
  • ersen temel: ücretini vermek için çağırmış olabilir 9 3 Yanıtla
  • Baycan Demirdas: en çok hakemlerin hakkı var en doğrusunu yapmışlar Gerçek şampiyon Fenerbahçe 9 1 Yanıtla
  • mesut uluç: maçtan sonra katılacakmış. 1 0 Yanıtla

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