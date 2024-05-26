Mersin\'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

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Mersin'de, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, bir yolcu otobüsü karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: 10 ÖLÜ, 39 YARALI VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatanndaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"KAZAYA DAİR GEREKLİ TAHKİKAT İVEDİLİKLE BAŞLATILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin TAG Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.

İşte zincirleme trafik kazasından ilk görüntüler: