İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'ndeki deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

27.05.2024 00:51  Güncelleme: 00:59
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Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KIYININ 25 KİLOMETRE AÇIĞINDA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin, kıyıya 25 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul Avrupa Yakası'nın yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3,9 OLARAK RAPOR ETTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 3,8 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.

İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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