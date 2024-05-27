Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremin, kıyıya 25 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.
Merkez üssü Marmara Denizi olan deprem, İstanbul Avrupa Yakası'nın yanı sıra Tekirdağ'da da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise AFAD'ın 3,8 olarak duyurduğu Marmara Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 3,9 olarak rapor etti.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)