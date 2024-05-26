Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi. Siyasilerden de kutlama mesajları geldi.

26.05.2024 22:23  Güncelleme: 22:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

"TÜM GALATASARAY CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı ve tüm Galatasaray camiasını yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

HEM GALATASARAY'I HEM DE FENERBAHÇE'Yİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, camiasını ve taraftarını tebrik ederim. Sezonun son maçına kadar şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü de mücadelesi için kutluyor, önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN GALATASARAY'A TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübünü, teknik kadrosunu ve sporcularını kutluyor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

BAKAN BAK'TAN GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı ekibin başarısında emeği olan futbolcu, teknik heyet, yönetim ve taraftarları kutluyor, Galatasaray Spor Kulübüne ülkemizi gelecek sezon temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alan Fenerbahçe Kulübünü de performansından dolayı kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray\'ı tebrik etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fayton Faytoncu: Anlık fener taraftarlari: eee geçen hafta 10 kisi ile yendik sizi ! 14 9 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Boynu bükükler 15 7 Salih Akinci: Bir yıldır “ Biz sizi 3-0 yendik “ diye anıran ezikler mi bu yorumu yaptı. 12 6 Çağatay Kurt: Eeee şampiyon kim oldu :)))) 4 8 Emre Akcay: 2 sefer salih süper kupayı da sayarsan 3 bugece rahat rahat uyu. Uyuyabılırsen rüyanda fenerbahçeyı şampıyon olarak gör diycem ama rüyada bile zor puhahaha 5 0
  • Ogulcan Kayhan: Teşekkürler Reis 7 12 Yanıtla

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