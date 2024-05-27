Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı - Son Dakika
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Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışı, sarı-kırmızılıların ipi göğüslemesiyle sonuçlandı. Ligin sona ermesinin ardından iki takım arasındaki bu rekabet, resmi hesaplar üzerinden sosyal medyaya taşındı. Ezeli rakiplerin arasındaki bu tartışmaya Trabzonspor'da dahil oldu. İşte dev kulüplerin sosyal medya hesapları üzerinden birbirine gönderme yaptığı paylaşımlar....

27.05.2024 00:26  Güncelleme: 00:38
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı, son hafta maçlarıyla son buldu. Ligi ezeli rakibinin 3 puan önünde önünde bitiren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. İki takım arasındaki rekabet, resmi hesaplar üzerinden sosyal medyaya taşındı.

"HEDİYENİZ YOLA ÇIKTI"

Galatasaray, şampiyonluk kupasının görüntülerinin yer aldığı ilk paylaşımda Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Hediyeniz yola çıktı" ifadelerine yer verdi.

Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

"BİZDE HARAMA YER YOK"

Fenerbahçe bu paylaşımı "Kargonuz teslim edilemedi" ifadeleriyle alıntılayarak "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından 'Bizde harama yer yok' notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir" sözlerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

"AĞLAMAYI BIRAKIN"

Bu sefer sarı-kırmızılılar söz konusu paylaşımı alıntıladı ve sarı-lacivertlilerin sosyal medya ekibi hedef aldı. "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz." başlık paylaşımda temsili izin formu yer aldı.

Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE: ÇÜNKÜ SİZDE HARAM ÇOK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sosyal medya atışmalarına Trabzonspor da dahil oldu. Bordo-mavili kulüp, sarı-lacivertlilerin "Kargonuz teslim edilemedi paylaşımını alıntılayarak "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

FENERBAHÇE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'den Trabzonspor'un bu paylaşımına yanıt gecikmedi. Sarı-lacivertliler, "Çünkü sizde haram çok" sözlerine "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" cevabını verdi.

Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı
Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı

Trendyol Süper Lig, Sosyal Medya, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rekabet saha dışına taştı! Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medyadan atıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Baycan Demirdas: gerçek şampiyonu geçen hafta gördünüz 29 11 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: her zaman 2. olan klüp gerçek şampiyondur. ?????? 0 0 Yanıtla

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