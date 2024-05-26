Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar - Son Dakika
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Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Gol kralı olan Mauro Icardi, maç sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yaptı. Arjantinli Yıldız, "Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.

26.05.2024 21:25
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Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 38. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti.

ICARDİ'DEN FENERBAHÇE'YE OLAY SÖZLER

Maç sonunda açıklamalarda bulunan ve sezonu gol kralı olan Mauro Icardi, "Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

"BEN BAŞARIYI KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Arjantinli yıldız, "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebildirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız" dedi.

Icardi\'den Fenerbahçe\'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy\'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Salih Akinci: Fener geçen hafta pis oturtmuş İcardi’ye. 25 17 Yanıtla
    Ali Arat: simdide sana oturmus belli 17 7
  • Bu Kim: ali koc başta olduktan sonra çok dalga geçerler Aziz başkani görmek istiyoruz 12 3 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Yemin ederim Ali koç feneri bitirmeye oynuyor 6 0 Bu Kim: ben şahsen futbol izlemiyorumda takimda tutmuyorum ama haberler sayesinde hemde senelerdir üst ğste fb 2sira aldigi için yorum yaptim 0 0
  • Galatasaray Spor kulübü: Vazelin sürmüşler bekliyorlar:) 8 4 Yanıtla
    Salih Akinci: Vazelini geçen hafta ufaklığın üstüne sürmüştük. Ama işe yaramamış , baya acıtmışız yine de. 3 2
  • Ali Arat: vazelin yol kuru kuru 1 3 Yanıtla
    Salih Akinci: Geçen hafta fenerin Gs’ye yaptığından bahsediyorsun. Haklısın aynen öyle oldu 2 0
  • Ergun Deniz: biz 0 1 Yanıtla
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