Kilis\'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu

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Kilis'te, Suriye uyruklu baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde anne ve çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken, baba ise ağzı bağlı şekilde ipte asılı bulundu.

İHBAR ÜZERİNE POLİSLER OLAY YERİNE GİTTİ

Olay, gece geç saatlerde Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yüsuf K. ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. Baba Yüsuf K. ağzı bağlı şekilde iple asılı halde eşi Merve K. ile çocukları Emine (8), Abdo K. (6) ve Ali K. (5) ile birlikte ölü bulundu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yüsuf K.'nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.