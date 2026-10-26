Mike Tyson İstanbul\'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt

Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıtGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, bir dizi projesi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Tyson, bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edip etmediği sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" yanıtını verdi.
Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLU
Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.
DERBİ SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT
Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırlatılarak Türkiye Futbol Ligi'ni takip edip etmediği sorulan Tyson, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi.
Ardından basın mensuplarına teşekkür eden Tyson, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
Kaynak: İHA
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