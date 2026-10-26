Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt - Son Dakika
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Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt

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Mike Tyson İstanbul\'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
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Mike Tyson İstanbul\'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, bir dizi projesi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Tyson, bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edip etmediği sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" yanıtını verdi.

Dünyaca ünlü ABD'li boksör ve oyuncu Mike Tyson, bir dizi projesi için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLU

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.

DERBİ SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hatırlatılarak Türkiye Futbol Ligi'ni takip edip etmediği sorulan Tyson, "Sadece Brezilya ve Arjantin'i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi.

Ardından basın mensuplarına teşekkür eden Tyson, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    Galatasaraylı lan 0 0 Yanıtla
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