Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

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Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın mitingde Nicki Minaj’ın görünüşüne yönelik sözlerinin ardından, rapçinin gençlik yıllarına ait olduğu öne sürülen fotoğrafı da ortaya çıktı. Minaj’ın eski görüntüsüyle bugünkü hali arasındaki fark dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Michigan’daki mitingde Nicki Minaj’ın görünüşü hakkında yaptığı yorumların ardından, rapçinin yıllar öncesine ait olduğu öne sürülen fotoğrafı da dikkat çekti. Gençlik döneminden olduğu iddia edilen karede Minaj’ın bugünkü görüntüsünden daha ince olduğu görülüyor. 

Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

TRUMP’IN MİTİNGİNE KATILDI

Nicki Minaj, 25 Ekim’de Michigan’ın Port Huron kentinde düzenlenen mitingde Trump’a eşlik etti. ABD Başkanı’yla birlikte Air Force One’da yolculuk yapan rapçi, etkinlikte Cumhuriyetçi adaylara desteğini dile getirdi. Minaj’ın Trump’a yönelik desteği, geçmişte başkanın politikalarını eleştirdiği açıklamaları nedeniyle de dikkat çekti. 

Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

TRUMP’TAN MINAJ’A DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, mitingde Minaj’ın fiziksel görünüşüne ilişkin esprili ifadeler kullandı ve sanatçı için “Hiç bu kadar güzel görünmemişti” dedi. Minaj ise kürsüde Trump’a desteğini yineleyerek Cumhuriyetçi adaylar için seçmenlere çağrıda bulundu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un, Minaj’ın uçaktaki görüntülerini paylaşırken “Yeni basın sözcüsünü bulduk” diye şaka yapması da rapçinin siyasette görev alacağı yönünde söylentilere yol açtı. Minaj’ın bu göreve getirildiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. 

Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

ESKİ FOTOĞRAFIYLA BUGÜNKÜ HALİ KARŞILAŞTIRILDI

Mitingdeki görüntülerin ardından dolaşıma giren eski fotoğraf, Minaj’ın gençlik yıllarındaki görünümüyle bugünkü tarzını karşılaştırdı. Rapçi, sahne kostümleri ve iddialı görünümüyle yıllardır müzik kariyerinin yanı sıra tarzıyla da konuşuluyor. Eski olduğu öne sürülen karede ise Minaj’ın daha sade giyindiği ve daha ince bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

Donald TrumpNicki MinajMagazinSon Dakika

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