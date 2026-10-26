Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

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Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11\'leri
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Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11\'leri
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri netleşmeye başladı.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 19 puanla derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya yükseltmeyi ve liderliği Amedspor'dan geri almayı hedefliyor.

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 16 puanla derbiye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak Galatasaray ile puanlarını eşitlemek istiyor.

GALATASARAY 39 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 39 lig maçında 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Teknik direktör Okan Buruk da Fenerbahçe karşısında kazanması halinde Galatasaray'ın başındaki 120. lig galibiyetine ulaşacak.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etti. Son 3 maçında 14 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanına formda çıkacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Mert Müldür, bir ayı aşkın aranın ardından yeniden takıma döndü. Milli futbolcunun derbide teknik heyetin tercihine göre görev alabileceği belirtildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oppong, Levent Mercan, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Romelu Lukaku.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Dev mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

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    Yorumlar (1)

  • numanuzun numanuzun:
    Keşke bu maç Kasım ayında olsaydı ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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