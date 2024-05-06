Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı - Son Dakika
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Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.A., ambulansa saldırarak camlarını kırdı. Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, yaralandı. Olayın ardından şüpheli hakkında şikayette bulunuldu.

06.05.2024 08:24  Güncelleme: 08:29
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Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez Adana'nın Kozan ilçesi oldu. Bir hasta yakını, "Geç geldiniz" diyerek ambulansa saldırdı ve camlarını kırdı. Saldırı sırasında hamile bir sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı ve düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

AMBULANSIN CAMINI KÜREKLE TUZ BUZ ETTİ

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı. "Geç geldiniz" diyerek ambulans aracına kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.

'Geç geldiniz' deyip ambulansa kürekle saldırdı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı

YARALANAN HAMİLE SAĞLIKÇI DÜŞÜK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı.

'Geç geldiniz' deyip ambulansa kürekle saldırdı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı

KÜREKLİ SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'Geç geldiniz' deyip ambulansa kürekle saldırdı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı
'Geç geldiniz' deyip ambulansa kürekle saldırdı! Hamile sağlık çalışanı yaralandı
Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı - Son Dakika

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