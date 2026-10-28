Alibey Barajı’nda "kritik seviye" alarmı! Belediye'den vatandaşlara dere yatağı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alibey Barajı’nda "kritik seviye" alarmı! Belediye'den vatandaşlara dere yatağı uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alibey Barajı’nda "kritik seviye" alarmı! Belediye\'den vatandaşlara dere yatağı uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da son haftalarda etkili olan sağanağın ardından Alibey Barajı’nın doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığını açıklayan Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşları uyardı. Baraj doluluğu, 14-15 Ekim yağışlarından önce yüzde 34,44'ken yüzde 77'nin üzerine çıktı. Fazla suyun Alibeyköy Deresi’ne kontrollü olarak bırakılmasının planlandığı belirtilirken, vatandaşlardan dere yatağına yaklaşmamaları istendi.

Eyüpsultan’daki Alibey Barajı’nda su seviyesi yağışlarla hızla yükseldi. Belediye, olası tahliye öncesinde dere çevresinde bulunanlara can ve mal güvenliği uyarısında bulundu.

“DERE YATAĞINA YAKLAŞMAYIN”

Eyüpsultan Belediyesi’nin açıklamasında, Alibey Barajı’ndaki doluluk oranının “kritik seviyeye ulaştığı” belirtildi. Barajdaki fazla suyun Alibeyköy Deresi’ne kontrollü şekilde tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, dere yatağı ve çevresinde yaşayan, çalışan ya da bölgeden geçen vatandaşların dikkatli olması istendi. Yetkililer, can ve mal güvenliğinin korunması için dere yatağı ve çevresinde bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

DOLULUK YÜZDE 34'TEN YÜZDE 77'YE ÇIKTI

14-15 Ekim’deki yağışlardan önce yüzde 34,44 olan Alibey Barajı’nın doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 77,29'a yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 28 Ekim verilerine göre barajın doluluk oranı yüzde 72,6 olarak ölçüldü. Oranın son 2 gündür yüzde 72,5 ile 73 arasında seyrettiği belirtildi.

Alibeyköy Deresi, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarından geçerek Kağıthane Deresi ile birleşiyor ve Haliç’e dökülüyor.

İSTANBUL’U SAĞANAK VURMUŞTU

İstanbul’da 14-15 Ekim’de etkili olan sağanak, başta Sarıyer ve Eyüpsultan olmak üzere birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde iş yerleri ve araçlar zarar görmüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağışın son 83 yılın en yüksekleri arasında olduğunu, bazı bölgelerde metrekareye 273 kilogram yağış düştüğünü açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise Beykoz’da metrekareye 277,1 kilogram yağış ölçmüştü.

BARAJLARDA GENEL DOLULUK YÜZDE 53,71

İSKİ’nin 28 Ekim verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 53,71 oldu. En yüksek doluluk oranı yüzde 89,42 ile Darlık Barajı’nda ölçülürken, Ömerli Barajı’nı yüzde 77,47 ve Alibey Barajı’nı yüzde 72,6 izledi.

Bazı barajlarda ise doluluk oranı oldukça düşük seviyede kaldı. Pabuçdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2,91, Kazandere Barajı’nda yüzde 4,73 olarak kaydedildi. Büyükçekmece’de yüzde 31,19, Sazlıdere’de yüzde 32,83, Terkos’ta yüzde 37,3 ve Istrancalar’da yüzde 45,82 doluluk ölçüldü.

Eyüpsultan BelediyesiAlibey BarajıİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    43 senelik bir baraj...%72 su doluluk oranında tehlikeli duruma gelmesi barajın tehlike arzeder duruma gelmesi endişe verici olması çok düşündürücü bir durum...acaba güçlendirme çalışması es mi? geçildi.... 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:31:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Alibey Barajı’nda "kritik seviye" alarmı! Belediye'den vatandaşlara dere yatağı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android