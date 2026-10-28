Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Twitch platformunda 1,7 milyondan fazla takipçisi bulunan ve Komanche adıyla tanınan 30 yaşındaki yayıncı Carlos Mauricio Gómez, Meksika'daki evinde ölü bulundu. Ünlü yayıncının ölümünden günler önce yaptığı son paylaşım dikkat çekerken, menajeri Byron Reyes acı haberi doğruladı. Genç fenomenin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

El Salvadorlu yayıncı Carlos Mauricio Gómez'den acı haber geldi. İnternet dünyasında Komanche adıyla tanınan 30 yaşındaki fenomen, Meksika'nın Monterrey kentinde yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İddiaya göre komşuları, evin kapısının uzun süre açık kalmasından şüphelendi. Durumu kontrol etmek isteyen ev sahipleri, içeri girdiklerinde genç yayıncının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, ceset üzerinde belirgin bir şiddet izine rastlanmadığı bildirildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Komanche'nin ölümünden yaklaşık bir hafta önce, 19 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti. Ünlü yayıncı, son mesajında "Günler bir türlü daha iyiye gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Genç fenomenin bu sözleri, ölüm haberinin ardından takipçileri tarafından yeniden paylaşıldı.

MENAJERİ ACI HABERİ DOĞRULADI

Komanche'nin menajeri Byron Reyes, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada genç yayıncının ailesiyle görüştüğünü ve ölüm haberini doğruladığını belirtti. Reyes, açıklamasında internet ortamındaki zorbalığa da dikkat çekerek, "Zorbalık, hangi ölçekte olursa olsun oyun değildir" ifadelerini kullandı. Ancak çevrim içi zorbalık ile Komanche'nin ölümü arasında resmî olarak doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

DAHA ÖNCE YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATMIŞTI

Komanche, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlardan söz etmişti. 2023 yılında yayımladığı bir videoda psikolojik destek almanın önemine değinen yayıncı, geçmişte yardım istemekte geciktiğini anlatmıştı. Genç fenomenin ölümünün ardından intihar ihtimali üzerinde durulduğuna ilişkin haberler yayımlansa da yetkililer tarafından kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

1,7 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

İspanyolca yayın yapan internet dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Komanche, özellikle video oyunları üzerine hazırladığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Twitch'te 1,7 milyondan fazla takipçisi bulunan yayıncı, Minecraft üzerinden düzenlenen ve Squid Game dizisinden esinlenen Squid Craft Games etkinliğinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

ÜNLÜ YAYINCILARDAN VEDA MESAJLARI

Komanche'nin ölümünün ardından çok sayıda içerik üreticisi taziye mesajı yayımladı. Ünlü yayıncı AuronPlay, Komanche ile ölümünden yalnızca dört gün önce konuştuğunu belirterek arkadaşının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İspanyol yayıncı Ibai Llanos da genç fenomen için başsağlığı mesajı paylaştı. Komanche'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.