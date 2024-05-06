Dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz Türkiye'yi ciddi anlamda etkilerken, yüksek enflasyon ve artan maliyetler birçok şirketin sonunu getirdi.
Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.
Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.
Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün en güçlü birkaç markasından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya'da 10'u aşkın oteli vardı.
Son Dakika › Ekonomi › 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti - Son Dakika
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