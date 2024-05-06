75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle Alkoçlar Otelcilik AŞ iflas etti. Şirketin tasfiyesine karar verildi ve şubeleri kapatıldı. Alkoçlar Otelcilik, sektörün güçlü markalarından biriydi ve Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya'da 10'dan fazla oteli bulunuyordu.

06.05.2024 08:10  Güncelleme: 08:15
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Dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz Türkiye'yi ciddi anlamda etkilerken, yüksek enflasyon ve artan maliyetler birçok şirketin sonunu getirdi.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.

ŞİRKETİN TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.

10'DAN FAZLA OTELİ VARDI

Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün en güçlü birkaç markasından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya'da 10'u aşkın oteli vardı.

Ender Alkoçlar, Hülya Koçyiğit, Antalya, Uludağ, Bodrum, Bursa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti - Son Dakika
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