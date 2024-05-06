Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun

Geniş Video İzle

İstanbul Küçükçekmece'de yol ortasında kızına şiddet uyguladığı öne sürülen anne ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. "Bebek değil 10 yaşında" sözleriyle kendisine tepki gösterenlere bağıran kadın, çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Tartışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.05.2024 07:30  Güncelleme: 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BEBEK DEĞİL 10 YAŞINDA"

Olay, geçtiğimiz günlerde, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun

TEPKİLER SONRASI ARKASINI DÖNÜP UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü. Tartışma ve küçük kızın korku dolu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun
Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun

Cep Telefonu, Küçükçekmece, İstanbul, Bebek, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
07:31 Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
08:25 Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı Hasta yakını ambulansa saldırdı, hamile sağlıkçı gözünden yaralandı
07:55 Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı Kavgayı ayırmak isteyen polis memuruna kafa attı
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 08:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kızına şiddet uygulayan anneden kendisine tepki gösterenlere yanıt: Alın sizin olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement