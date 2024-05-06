Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı - Son Dakika
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Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu. Uluslararası toplumun "yeni katliam" uyarılarına rağmen Refah'a kara harekatında ısrar eden İsrail'in bu hamlesi yakın zamanda bölgeye girileceği şeklinde yorumlandı.

06.05.2024 08:09
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İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi. The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yaptığı kaydedildi.

1,9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı

İSRAİL REFAH'I İŞGAL ETME TEHDİDİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı

GALLANT: REFAH'I ÇOK YAKINDA İŞGAL EDECEĞİZ

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı

35 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı - Son Dakika

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