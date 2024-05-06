Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı - Son Dakika
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Politika

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP'li Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olması üzerine bizzat harekete geçti. Belediyeye ait aracın direksiyonuna geçen Bilecen, Müslüm Gürses'in şarkısı eşliğinde kenti ilaçladı.

06.05.2024 09:20  Güncelleme: 09:25
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 41.98 oy alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olması üzerine bizzat harekete geçti. Belediyeye ait aracın direksiyonuna geçen Bilecen, Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kenti ilaçladı.

SİNEK SORUNU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çoğalan sinek ve haşereler vatandaşın en büyük sorunlarından biri haline geliyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşın bu sorununa kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracının şoför koltuğuna oturan belediye başkanı, sinek ilaçlamasını bizzat yaptı.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

"DENETLEMEK YERİNE KENDİM YAPIYORUM"

Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISI EŞLİĞİNDE İLAÇLAMA YAPTI

Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı eşliğinde kentin her noktasına ilaçlama yapan Hakan Bilecen'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı
Vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı! Direksiyona geçen belediye başkanı sinekleri ilaçladı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı

Müslüm Gürses, Hakan Bilecen, Müslüm, Kilis, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • serkan cindemir: Herkez işini yapsın şova gerek yok secmen hizmeti video İle deıl yaşadığı sartları gore puan verir başarılıysan devam deılsen şarkına beraber ?? 7 5 Yanıtla
  • Selam Merhaba: helal olsun başkanım 7 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: video bitti mi:)))tamam rezidansa geçebiliriz 6 2 Yanıtla
  • Ali Yavuz: helal olsun başkanım,yolun açık olaun Allah utandırmasın. 2 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: işleri güçleri reklam 4 1 Yanıtla
  • Abdullah Kara: O aracın şoförü var zaten Reklam kokan hareketler bunlar icraat göster başkan icraat..yakında çöpleride süpürmeye başlar bu.. 3 1 Yanıtla
  • talat cingöz: ne önemli bir mevzuyu çözmüş. 2 1 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: İTİBAR SONADIR KRAL FRAGMAN GÜZEL FİLİMDE GÜZEL OLUR UMARIM 3 0 Yanıtla
  • Adem Çivici: sıkılan ilacmi sumu bizim burdada sıkıyorlar ölmüyor.... 1 1 Yanıtla

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