Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor - Son Dakika
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Politika

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor

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Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, "Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyerek Kutlu Partisi'ni kurduklarını açıkladı. Halaçoğlu ve beraberindeki kurucular kurulu, partinin kuruluş dilekçesini verdi.

05.05.2024 23:09  Güncelleme: 23:46
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Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, "Kutlu" ismini verdiği parti kuracaklarını açıkladı.

ESKİ İYİ PARTİLİ HALAÇOĞLU SİYASET SAHNESİNE DÖNÜYOR

31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye'de siyaset sahnesine bir parti daha katılmaya hazırlanıyor. MHP'de 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşadığı fikir anlaşmazlığı nedeniyle İYİ Parti'den de istifa eden Yusuf Halaçoğlu yeni parti kuracağını açıkladı.

YENİ PARTİ KURUYOR

Halaçoğlu Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. Halaçoğlu, "Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyerek kurulacak partinin ismini de açıkladı.

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
Yusuf Halaçoğlu

PARTİSİNİN İSMİ "KUTLU"

Halaçoğlu partisinin adını duyurduğu toplantıda şunları söyledi: "Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi.

PARTİNİN KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİLER

Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz." Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşlarının bugün partinin kuruluş dilekçesini verdikleri öğrenildi. Kutlu Partisi, Türkiye'deki 139. parti olacak.

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi\'ni kuruyor

Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Pinokyo: Suyunu çıkardınız iyice 74 tane partinin yapamadığını 75. parti mi yapacak?! 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Kurtarıcı geliyor vay woltran :)) 0 0 Yanıtla

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