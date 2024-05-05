Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar ve seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya, kaybolanların sayısı ise 103'e yükseldi. Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında engel olmadığını belirtirken, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ölü ve kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

05.05.2024 23:09
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, kaybolanların sayısının 103'e çıktığı bildirildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan seller, can ve mal kayıplarına neden oldu. Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 76'ya, kayıpların sayısının 103'e çıktığı kaydedildi.

Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 76 Kişi Hayatını Kaybetti

DEVLET BAŞKANI SİLVA, SEL BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Felaket bölgesini ikinci kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında hiçbir engel bulunmadığını açıkladı. Çöken yolların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini vurgulayan Lula da Silva, "Bürokrasi bu eyaleti yeniden kazanmamıza engel olamayacak. Daha fazla yağmur yağmaması için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 76 Kişi Hayatını Kaybetti

421 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Yerel basına göre, sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi, 115 kasabada telefon ve internet hizmeti verilemiyor. Evlerin ve arazilerin sular altında kalması nedeniyle binlerce kişi kasabaları terk etti. Halen ulaşılamayan kasabalar olduğu için ölü ve kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 76 Kişi Hayatını Kaybetti

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı. Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Brezilya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü ve Kayıp Sayısı Artıyor - Son Dakika
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