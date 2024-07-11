Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı - Son Dakika
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Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı

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Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Oyuncuyu yeni imajıyla görenler tanımakta güçlük çekti.

11.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:26
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2020 yılında eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana döndü. Dizide tesettürlü bir kadını oynayan Namal, yeni film projesi için imaj değiştirdi.

Özcan Deniz ile başrolü paylaştığı dizinin sezon finali yapmasıyla İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filmiyle anlaştı. Film çekimleri için Almanya'ya giden Özgü Namal, yeni projesi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Çekimleri Berlin'de gerçekleşen film için sette poz veren oyuncunun yeni imajını görenler tanımakta zorlandı.

İşte Özgü Namal'ın yeni imajı...

Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı

Kızıl Goncalar, Özgü Namal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat: Oldum olası bunun oyunculuğunu sevemedim. Çok vasat biri bence 5 9 Yanıtla
  • 36Boys Kreuzberg: kurtlar vadisi nde 100 sahnesi varsa 98'ini atladığım bir oyuncu 4 4 Yanıtla

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