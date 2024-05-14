İsrailli Protestocular Gazze'ye Yardım Konvoyuna Saldırdı - Son Dakika
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İsrailli Protestocular Gazze'ye Yardım Konvoyuna Saldırdı

İsrailli Protestocular Gazze\'ye Yardım Konvoyuna Saldırdı

İsrailli protestocular, Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırıp, yiyecek paketlerini ve tahıl çuvallarını yola saçtı. Beyaz Saray olayı kınadı ve yardım konvoylarının 'yağmalanmasını öfkeyle karşıladıklarını' söyledi. Saldırının arkasındaki grup, Gazze'de İsraillilerin rehin tutulmaya devam edilmesine karşı eylem yaptıklarını açıkladı. Gazze'deki insani durum uluslararası toplumun büyük bir kesiminde derin bir endişe kaynağı.

14.05.2024 11:23
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İsrailli protestocular, Batı Şeria’da Gazze’ye giden yardım konvoyuna saldırıp, yiyecek paketlerini ve tahıl çuvallarını yola saçtı.

Ürdün’den gelip, büyük bir insani yardım ihtiyacı bulunan Gazze’ye ilerleyen yardım konvoyları, El Halil’in batısındaki Tarkumiye kontrol noktasında, İsrailli protestocuların saldırısına uğradı.

Beyaz Saray olayı kınadı ve yardım konvoylarının “yağmalanmasını öfkeyle karşıladıklarını” söyledi.

Saldırının arkasındaki grup, Gazze’de İsraillilerin rehin tutulmaya deva edilmesine karşı eylem yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medyadaki doğrulanmamış videolarda, eylemciler kamyonlardaki yiyecek kolilerini yere atarken ve yerde üzerlerinde tepinirken görülüyor.

Bazı videolarda ise, ilerleyen saatlerde araçlar ateşe veriliyor.

İsrail medyası, eylemi düzenleyenleri İsrailliler rehin tutulurken Gazze’ye yardım gönderilmesini durdurmayı amaçlayan sağcı bir grup diye tanımladı.

AFP Haber ajansına konuşan bir protestocu, “diğer askerleri ve İsrail vatandaşlarını öldürmeye çalışan Hamas’a giden yardım kamyonları olduğu için” kontrol noktasına gittiğini söyledi.

33 yaşındaki Hana Giat “İsrailli rehineler canlı ve sağlıklı olarak geri dönene dek Gazze’ye “gıda girmemesi gerektiğini” belirtti.

Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan Tzav 9 adlı grubun açıklamasında bazı eylemcilerin yaptıklarını tasvip etmediklerini belirtti ve “hareketimizin değerleriyle örtüşmeyen bazı eylemler yapıldı” denildi.

Ancak grup “yardım konvoylarını engellemenin etkili ve pratik bir adım olduğunu ve “son rehine dönene dek yardım yapılmamasını” istediklerini belirtti.

Avukatlarına göre, aralarında reşit olmayan bir kişinin de bulunduğu dört eylemci gözaltına alındı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan eylemcilerin davranışının “tamamen ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu” söyledi. Sullivan ayrıca, Beyaz Saray’ın kaygılarını “İsrail hükümetinin en üst düzey isimlerine” ilettiğini ifade etti.

Gazze'de bir BM çalışanı öldürüldü

Yardım konvoylarının gönderilmek istendiği Gazze’deki insani durum, uluslararası toplumun büyük bir kesiminde derin bir endişe kaynağı.

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin “tam anlamıyla açlık yaşadığı” uyarısı yaptı.

Çoğu Filistinlinin sığındığı bölgenin güneyindeyse, İsrail’in Refah’ın doğusunda saldırı başlatmasından sonra kötüleşti ve Mısır üzerinden yardım girişi durdu.

Yardım kuruluşları, bölgenin güneyindeki Kerem Şalom kapısından yardım girişinin de bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle çok zor olduğunu belirtiyor.

Bu arada, Gazze’deki bir hastaneye giden iki BM çalışanından biri öldü, diğeri de yaralandı.

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken, Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler ve Filistinliler arasındaki gerilim de arttı. Yerleşimcileri gözlemleyen Peace Now örgütüne göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’teki 2,7 milyon Filistinlinin yanında 700 bin İsrailli yaşıyor. Uluslararası toplum Yahudi yerleşimlerini yasadışı olarak görürken, İsrail buna karşı çıkıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrailli Protestocular Gazze'ye Yardım Konvoyuna Saldırdı - Son Dakika

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