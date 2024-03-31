Python Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Teknoloji

Python, yüksek seviyeli, yorumlanabilir ve nesne yönelimli bir programlama dili olarak son yıllarda giderek popülerleşiyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca geliştirici, Python ile büyük projeler geliştiriyor. Tabii bu geliştirici sayısı giderek artıyor.

Python geliştiricisi olmanın ilk adımı ise programlama dilini bilgisayara indirmek. Peki bu nasıl yapılır? Bu içeriğimizde "Python nasıl indirilir ve kurulur?" sorusunu cevaplandırdık. İşte adım adım Python indirme ve kurma…

Python nasıl indirilir? (Adım adım)

Guido van Rossum tarafından tasarlanan Python, 1991 yılında çıkış yaptı ve o zamandan bu yana sürekli olarak geliştiriliyor. Şu anda Python Yazılım Vakfı tarafından geliştirilen programlama dili ile birçok alanda proje geliştirilebilir.

Python, web ve masaüstü uygulamalarının yanı sıra, yapay zeka ve makine öğrenimi, veri analizi ve görselleştirme, otomasyon, betik yazımı, bilimsel ve sayısal hesaplamalar gibi çeşitli alanlarda da projeler geliştirmek için kullanılan güçlü bir dil. O halde Python indirme adımlarına geçelim.

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Python indirme ve kurma için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Adres çubuğuna "python.org" yazarak veya doğrudan buraya tıklayarak programlama dilinin resmi web sitesine ulaşın.

2. Adım: Girdiğiniz sitede ana menüde yer alan "Downloads" butonuna tıklayın.

3. Adım: Açılan sayfada "Download Python x.x.x" butonuna tıklayın.

4. Adım: Bilgisayarınıza indirilen Setup dosyasını açın.

5. Adım: Kurulum programı açıldıktan sonra ilk olarak "Add python.exe to PATH" seçeneğini işaretlemelisiniz.

6. Adım: Akabinde "Install Now" butonuna tıklayın.

7. Adım: Kurulum tamamlandıktan sonra "Close" butonuna tıklayarak uygulamayı kapatabilirsiniz.

Python kurma işlemi bu kadar basit. Peki programlama dilinin doğru bir şekilde kurulduğunu nasıl anlarsınız? Bunun için öncelikle Windows kullanıyorsanız CMD (Komut İstemi); MacOS kullanıyorsanız Terminal uygulamasını açın.

Akabinde komut satırına "python --version" yazın. Bu komutu girdiğinizde "Python x.x.x" şeklinde bir dönüş gelirse, Python kurma işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanmış demektir. Dilediğiniz kod editörünü kullanarak kod yazmaya başlayabilirsiniz.

– Bu içeriğimizde "Python nasıl indirilir?" sorusunu cevaplandırdık. Peki siz Python hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.