Kirli Sepeti Dizisi Yeni Sezonda Devam Edecek

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Kirli Sepeti dizisi için alınan final kararı sonrasında izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Ancak yapımcı firma tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte sevindirici bir gelişme yaşandı. Kirli Sepeti dizisi, yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Dizinin hayranları, final kararı sonrasında sosyal medya üzerinden büyük bir tepki göstermiş ve dizinin devam etmesi yönünde taleplerini dile getirmişlerdi. Yapılan açıklamayla birlikte bu taleplerin karşılık bulduğunu görmek sevindirici bir gelişme oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW'ın MedYapım imzalı dizisi Kirli Sepeti'nin 19 Mayıs'ta final yapması planlanıyordu ama yükselen reytingler planları değiştirdi.

NOW'un pazar günleri yayınlanan dizisi Kirli Sepeti için final kararı alınmıştı. Ancak son haftalarda reytingler yükseldi. Bu gelişme üzerine yapım şirketi ekibe dizinin yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı. Eğer bu hafta da reytingler yükselirse dizinin yeri daha da sağlamlaşacak.