CHP lideri Özel'den açıklama var! Lütfü Savaş'ın ipi çekildi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den açıklama var! Lütfü Savaş'ın ipi çekildi

31 Mart 2024 yerel seçimleri için adaylığı açıklanan ancak eleştirilerin odağında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'la ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, yaptırdıkları anketlere atıfta bulunarak Savaş'ın adaylığının geri çekileceğinin sinyalini verdi. Özel, "Anketler, Hatay'ın sesini duymazsak sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Bir alternatif geliştireceğiz" dedi.

19.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir adaylığı tartışılan Lütfü Savaş ile görüşmesinden dakikalar önce Hatay'daki adaylık sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HATAY'DA 5 ANKET YAPTIK"

NOW TV'ye açıklamalarda bulunan Özel, "CHP Lütfü Savaş ile devam kararı mı aldı?" sorusuna "Hayır, şöyle bir şey var. Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatle analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık. Hatay'da beş anket yaptık. Dedim ki 'Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik.' Ölçmelere devam ettik, Hatay'a gittiğimizde 'Vatandaşın sesini duyduk' dedim" ifadelerini kullandı.

"LÜTFÜ BEYİ ARADIK, ULAŞAMADIK"

Lütfü Savaş ile görüşerek elindeki anket sonuçlarını paylaşacağını ifade eden Özel, "Son ana kadar en doğru adayı belirmek için en doğru anketi yaptık. Cumartesi gece anket geldi, Lütfü Bey'i aradık, ulaşamadık. Pazar sabahı arkadaşlarımız görüştü. Birazdan Lütfü Savaş ile de oturacağım, konuşacağım. Elimizdeki anketi Lütfü Bey ile de paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"BİR ALTERNATİF GELİŞTİRİRSEK SEÇİMİ ALIYORUZ"

"O anket neyi söylüyor?" sorusu üzerine Özel, şöyle devam etti: "Bizim Hatay'da Lütfü Bey'in de desteğiyle, onayıyla birlikte bir alternatif geliştireceğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor."

GÖRÜŞME SONA ERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 10.40'ta başlayan görüşmede, Lütfü Savaş'ın önüne son yapılan anketin sonucunun konuldu. Görüşmede, adaylığının değişmesi için Lütfü Savaş'ı kırmadan ikna etmenin yollarının arandı.

CHP lideri Özel\'den açıklama var! Lütfü Savaş\'ın ipi çekildi

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den açıklama var! Lütfü Savaş'ın ipi çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selim Kayisi: Hatay'ı kaybedeceğini kabul etmiş oldu yani. 42 23 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi: Ben lütfü yavaş: 1000 kişinin öldüğü Rönesans yapının sahibi arkadaşım olur güvenilir iyi insandır zaman zaman da beraber olur yemek yer çay içeriz , neden karadaga kaçmaya çalışmış hayret ( ironi ) 38 6 Yanıtla
  • Talip Konyali: BENCE PARTİLER..DEĞİL ..ADAYLAR ÖNE ÇIKSIN HERKES ADAY OLSUN..KİM EN ÇOK OY ALIRSA O BAŞKAN OLSUN NE VAR BUNDA..MADEM DEMOKRASİ VAR HERKESİN HAKKI ADAY OLMAK..DEĞİL Mİ..? 13 0 Yanıtla
  • Pinokyo: Adayları anket sonucuna göre belirlediklerini söyleyen Özgür, Lütfü’nün anketini yaptırmayı mı unutmuştunuz seçtiğiniz zaman yoksa aday yapmadığınız insanları kandırmak için mi anketlerle belirleniyor dediniz? 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den açıklama var! Lütfü Savaş'ın ipi çekildi - Son Dakika
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