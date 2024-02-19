CHP lideri Özel\'den açıklama var! Lütfü Savaş\'ın ipi çekildi

Politika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir adaylığı tartışılan Lütfü Savaş ile görüşmesinden dakikalar önce Hatay'daki adaylık sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HATAY'DA 5 ANKET YAPTIK"

NOW TV'ye açıklamalarda bulunan Özel, "CHP Lütfü Savaş ile devam kararı mı aldı?" sorusuna "Hayır, şöyle bir şey var. Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatle analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık. Hatay'da beş anket yaptık. Dedim ki 'Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik.' Ölçmelere devam ettik, Hatay'a gittiğimizde 'Vatandaşın sesini duyduk' dedim" ifadelerini kullandı.

"LÜTFÜ BEYİ ARADIK, ULAŞAMADIK"

Lütfü Savaş ile görüşerek elindeki anket sonuçlarını paylaşacağını ifade eden Özel, "Son ana kadar en doğru adayı belirmek için en doğru anketi yaptık. Cumartesi gece anket geldi, Lütfü Bey'i aradık, ulaşamadık. Pazar sabahı arkadaşlarımız görüştü. Birazdan Lütfü Savaş ile de oturacağım, konuşacağım. Elimizdeki anketi Lütfü Bey ile de paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"BİR ALTERNATİF GELİŞTİRİRSEK SEÇİMİ ALIYORUZ"

"O anket neyi söylüyor?" sorusu üzerine Özel, şöyle devam etti: "Bizim Hatay'da Lütfü Bey'in de desteğiyle, onayıyla birlikte bir alternatif geliştireceğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor."

GÖRÜŞME SONA ERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 10.40'ta başlayan görüşmede, Lütfü Savaş'ın önüne son yapılan anketin sonucunun konuldu. Görüşmede, adaylığının değişmesi için Lütfü Savaş'ı kırmadan ikna etmenin yollarının arandı.