Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı

Zara göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini ikiye böldü

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Zara, tek kol detaylı göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın tarzı bir kısım tarafından beğenilirken bir kısım da "Güzel görünmek için soyunmana gerek yok, yıllar içinde sen de bozuldun" yorumunu yaptı.