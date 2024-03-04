Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı

Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bay dizide Levent'in erkek kardeşi Bülent rolünü oynayacak.

04.03.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç, Halil İbrahim Ceyhan, Furkan Palalı ve Devrim Yakut'un paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde rol alan 28 yaşındaki Onur Bay, Kirli Sepeti'nin kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen NOW TV'nin iddialı dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Bay, yeni rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Bay, dizide Furkan Palalı'nın oynadığı doktor Levent'in kardeşi Bülent'i canlandıracak.

Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde oynayan Onur Bay daha sonra Son Yaz ve Kaçış projelerinde boy göstermişti.

Yakışıklı oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Yakışıklı oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
Yakışıklı oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu

Arka Sokaklar, Kirli Sepeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
12:06 Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu Bakan Güler’den açıklama var Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu? Bakan Güler'den açıklama var
11:38 İstanbul’da dinlenme tesisindeki tankerde patlama Ölü ve yaralılar var İstanbul'da dinlenme tesisindeki tankerde patlama! Ölü ve yaralılar var
11:34 Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
12:07 Survivor’da eleme adayı seçilen Hakan, yarışmak istemediği için oyun alanını terk etti Survivor'da eleme adayı seçilen Hakan, yarışmak istemediği için oyun alanını terk etti
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:45 Almanya’da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
10:58 DSÖ kırmızı alarm verdi Bangladeş’te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor
10:55 Türkiye’nin en obez ili Adana Türkiye'nin en obez ili Adana
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 13:11:44. #1.13#
SON DAKİKA: Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement