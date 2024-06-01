Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi - Son Dakika
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Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

NOW TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, geçtiğimiz senelerde hastanede tedavi görürken karısının ihanetiyle sarsılmıştı. Evliliği 5 ay önce olaylı bir şekilde biten Sergen, dün akşam 4. kez nikah masasına oturdu. 63 yaşındaki Burak Sergen ile kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban dün akşam Fuat Ali Paşa Yalısı'nda yapılan düğünle evlendi. Basın mensuplarıyla mutluluğu paylaşan oyuncu, 'Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu' ifadelerini kullandı. Evliliği ihanet yüzünden biten Sergen, daha önceki evliliklerini de yaşamıştı.

01.06.2024 13:16
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NOW TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, geçtiğimiz senelerde hastanede tedavi görürken karısının ihanetiyle sarsılmıştı. Evliliği 5 ay önce olaylı bir şekilde biten Sergen, dün akşam 4. kez nikah masasına oturdu.

"ARKADAŞIMDI, KARIM OLDU"

63 yaşındaki Burak Sergen ile kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban dün akşam Fuat Ali Paşa Yalısı'nda yapılan düğünle evlendi. Çiftin nikah şahitlerinin arasında Asuman Dabak da yer aldı.

Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

Basın mensuplarıyla mutluluğu paylaşan oyuncu, "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının "Nasıl bir evlilik teklifi geldi?" sorusuna cevap vermek istemeyen Gizem Şağban ise "O da özel. Bize özel kalsın. Her şey çok güzeldi, nazar değmesin" dedi.

EVLİLİĞ İHANET YÜZÜNDEN BİTMİŞTİ

Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

İlk evliliğini 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile yapan Burak Sergen, 2. evliliğini de 1999-2018 yılları arasında Işıl Sergen ile gerçekleştirdi. 2018 yılında Işıl Sergen ile boşanan oyuncu, daha sonra Nihan Ünsal ile evlendi.

Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

Koronavirüse yakalanarak haftalarca hastanede tedavi gören Sergen, ihanet uğradığını öğrendi. Mutluluğu kısa süren oyuncu, Ünsal'a zina davası açarak bu yılın başında boşandı.

Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Oyuncu Burak Sergen, 4. kez evlendi - Son Dakika

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