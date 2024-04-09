Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi Gelin yeni yayın tarihine ve sebebine göz atalım.
Fallout dizisi yayın tarihi, 10 Nisan olarak belirlendi
Fallout dizisi için başlangıçta 12 Nisan olarak belirlenen çıkış tarihi, sonradan sonra 11 Nisan'a alındı. Şimdi çıkış tarihi bir kez daha bir gün öne alındı ve 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tabii bu Pasifik saatine göre, Türkiye zamanına göre 11 Nisan'ın öğlen saatlerinde yayınlanacak.
Tarih değişikliği, Fallout dizisinde The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı kısa bir video ile duyuruldu. Goggins, bu ani değişikliğin dizinin hayranlarına bir teşekkür olduğunu belirtti.
Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var. Fallout'un ilk bölümü, 11 Nisan'da birçok Twitch yayıncısının kanalında da izlenebilecek. Twitch, bu duyuruyu yaparken, birçok popüler yayıncının listesini de paylaştı.
Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dizi yapımcıları, oyunun ruhunu ve atmosferini en iyi şekilde yansıtmak için büyük bir özen gösteriyor. İlk sezonunda hata ve sorunlara dair herhangi bir gönderme olmayacağını doğrulamaları, hayranların bu adaptasyonun ne kadar dikkatli bir şekilde hazırlandığını gösteriyor.
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Gelecek için beklentiler de oldukça yüksek. California Film Komisyonu'nun, dizinin ikinci sezonuna 152 milyon dolarlık vergi teşviki sağlaması, dizinin potansiyelini gösteriyor. Siz de Fallout dizisi için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Fallout Dizisi Yayın Tarihi Erken Çekildi - Son Dakika
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