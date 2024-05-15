Öldürülen motokuryenin babasından yürek yakan feryat

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Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay, oğlunun öldürülmesiyle ilgili yürek yakan bir açıklamada bulundu.

Balıkesir'de 17 yaşındaki E.Ö. tarafından önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki motokurye Ata Emre Akman'ın acılı babası, olayı "Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti" diye ifade ederek oğlunun katledilmesini "Caniliğin ötesinde bir şey." sözleriyle açıkladı.

"40 YILLIK RESMİ ÜNİFORMA GİYMİŞLİĞİM VAR"

Bir zincir restoranda motokuryelik yapan ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman'ın emekli albay olduğu ortaya çıkarken evladı cinayete kurban giden baba, NOW TV'ye verdiği röportajda "40 yıllık resmi üniforma, asker kıyafeti giymişliğim var." diyerek "25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." ifadelerini kullandı.

"CANİLİĞİN ÖTESİNDE BİR ŞEY"

Baba Akman, 6 suç kaydı bulunmasına karşın cezaevi yerine dışarıda bulunan biri tarafından oğlunun öldürülmesine "Caniliğin ötesinde bir şey. Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti, başka hiçbir şey değil." sözleriyle tepki gösterdi.