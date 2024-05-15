Öldürülen motokuryenin babasından yürek yakan feryat - Son Dakika
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Öldürülen motokuryenin babasından yürek yakan feryat

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Balıkesir'de öldürülen motokurye Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay Erol Akman, "25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." dedi.

15.05.2024 23:03
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Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'ın acılı babası emekli albay, oğlunun öldürülmesiyle ilgili yürek yakan bir açıklamada bulundu.

Balıkesir'de 17 yaşındaki E.Ö. tarafından önü kesildikten sonra bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki motokurye Ata Emre Akman'ın acılı babası, olayı "Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti" diye ifade ederek oğlunun katledilmesini "Caniliğin ötesinde bir şey." sözleriyle açıkladı.

Öldürülen motokuryenin babası emekli albay çıktı: 25 bin asker geçti elimden ama çocuğumu koruyamadım

"40 YILLIK RESMİ ÜNİFORMA GİYMİŞLİĞİM VAR"

Bir zincir restoranda motokuryelik yapan ve aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman'ın emekli albay olduğu ortaya çıkarken evladı cinayete kurban giden baba, NOW TV'ye verdiği röportajda "40 yıllık resmi üniforma, asker kıyafeti giymişliğim var." diyerek "25 binin üzerinde asker geçti elimden. Bir askerimin burnu kanamadı ama ben kendi çocuğumu koruyamadım." ifadelerini kullandı.

Öldürülen motokuryenin babası emekli albay çıktı: 25 bin asker geçti elimden ama çocuğumu koruyamadım

"CANİLİĞİN ÖTESİNDE BİR ŞEY"

Baba Akman, 6 suç kaydı bulunmasına karşın cezaevi yerine dışarıda bulunan biri tarafından oğlunun öldürülmesine "Caniliğin ötesinde bir şey. Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti, başka hiçbir şey değil." sözleriyle tepki gösterdi.

Öldürülen motokuryenin babasından yürek yakan feryat

Balıkesir, Albay, Baba, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldürülen motokuryenin babasından yürek yakan feryat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • hasan h. Bey: ates dustugu yeri yakiyor.allah sabir versin 223 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: İdam .....nokta 206 3 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: adalet düzenlenmeli böyle adeletmi olur 166 4 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Allah sabır versin yazık günah gerçekten nasıl izlesin bi anne baba bu görüntüleri biz bile izlerken kahroluyoruz bu ülkede yüzyıldır adalet yok yeni bir şey değil bu sistemde adalet olmaz zaten ne kadınları ne çocukları koruyabiliyoruz 127 0 Yanıtla
    Reyhan Bulgurcuoglu: iyi hal indirimş,denetimli serbeslik ne zaman çıktı.?85 yaşında katil olmayan insanlar hala hapiste bu canavarlar dışarda.Bu da çıkar nasılsa. 0 0
  • Alper Eren: Allah anne ve babasına sabırlar versin çok acı bir durum, pırıl pırıl bir genç gitti yok oldu. 121 0 Yanıtla
  • Halil: O bıçak girip çıktıkça Ata ya ben ürperdim,anası babası neler hissetmiştir kim bilir Allah sabırlar versin çok zor 68 2 Yanıtla
  • Murat Avci: kanunlar yetersiz, yeni Anayasa dan önce ceza yasasını elden geçirsinler önce.. onlarca suç kaydı olan hapçısı, hırsızı, piskopat ı dışarıda. Ayrıca cezaevinde yatıyorlar çok rahat bir ortam oluşturuldu. buda caydırıcılığı ortadan kaldırmaktadır.. 60 1 Yanıtla
  • Adem Lokman: Sebebi ismi lazım değil 33 11 Yanıtla
  • Yelloz Kız: çıkar yine 2 seneye 32 4 Yanıtla
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