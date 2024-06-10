A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında konuk olduğu Polonya'ya 2-1 kaybetti. Milliler, oynadığı son 4 hazırlık maçında galip gelemezken 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

10.06.2024 23:35
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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

90'DA KAYBETTİK

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karol Swiderski ve 90. dakikada Nicola Zalewski kaydetti. Millilerimizin tek golü ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

POLONYA'DA 2 SAKATLIK BİRDEN

Polonya'da hazırlık maçında iki sakatlık birden yaşandı. 12. dakikada fileleri havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Polonyalı oyuncu, bir müddet kendisini denese de 19. dakikada kenara geldi. 33. dakikada ise Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tecrübeli golcünün yerine Kacper Urbanski oyuna dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

SON 4 MAÇTA GALİBİYETİMİZ YOK

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, son 4 hazırlık maçını da kazanamadı. Mart ayındaki maçlarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 yenilen milliler, geçtiğimiz günlerde ise İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı. Montella'nın öğrencileri, şampiyona öncesindeki son hazırlık maçında da Polonya'ya 2-1 kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya\'ya 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, Polonya, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çoker: ampute maclarni izletin bunlara nasıl ruh koyulur izlesinler 30 0 Yanıtla
  • ferhat eser: türkiyede futbolcu maçtan çıkar gecelere akar disiplin yok ne oldum delisi bunlar hadi biz akemciyiz içiyoruz size ne oluyor avrupadaki topcular fabrika işçisi gibi isten eve evden işe terlettiğiniz formanın hakkını veremiyosunuz 15 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Mert olmazsa şimdi 4-1, 5-1 falandı 13 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: ALLAH AŞKINA ne taktik var ne oyun var ne plan var bireysel yeteneklere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz adamlar her uzun topta bizi nakavt etti defans zaten Allah'a emanet 10 0 Yanıtla
  • Wolf_man666 null: sametle ve bu defansla olacak iş değil! Bir An önce Düzeltilmeli. samet kadrodan çıkarılıp sağlam defaz 2 tane başka takımlardan alınmalı. Torpille olmaz bu işler 8 1 Yanıtla
  • Önal Çiftçi: Bu seneye süper lige damga vuran Barış Alper Yılmaz’ı ikinci yarı oyuna alırsan böyle mağlup olursun işte 6 2 Yanıtla
  • YoH null: kadro çok berbat zayif fazla gidemez biyere elenir 5 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Torpilli bir kadro ile ancak bu kadar olur. Maçın hakkı 4-1 di kaleciye dua etsinler. Bu kadro ile sıfır çeker gelirler. 5 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: 4 hazırlık maçından 3 ünü kaybet bir beraberlikle teselli bul.Sonra da Avrupa şampiyonasında başarılı olma hayali kur... Bizim rakiplerimiz hazırlık maçlarında 3-4 farklı sonuçlar aldılar.Bu açıdan bakınca sıfır çeker gelirsek hiç şaşırmam ...İbre, sıfır çekip geleceğiz gibi görünüyor...Durum vahim... 3 0 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Ya lewa sakatlanmasaydı? Takım ruhu koca bir sıfır. 3 0 Yanıtla
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