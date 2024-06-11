Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu - Son Dakika
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Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu

Fatih Terim\'in kızı, Ali Koç\'u kendi sözleriyle vurdu

Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından sarı-lacivertlilere Ali Koç'un Galatasaray derbisindeki galibiyet sonrasında kullandığı sözlerle göndermede bulundu. Merve Terim, paylaşımında ''Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz'' ifadelerini kullandı.

11.06.2024 00:08
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, maçı son saniye basketiyle 82-81 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi. Anadolu Efes'in bu galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den bir paylaşım geldi.

"BÜYÜK PARTİYİ BOZDUNUZ"

Kazanması halinde şampiyon olacak olan Fenerbahçe'ye Ali Koç'un derbi galibiyeti sonrasındaki sözleriyle göndermede bulunan Merve Terim, paylaşımında "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz, büyük partiyi bozdunuz" ifadelerine yer verdi.

ALİ KOÇ, BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanında alınan galibiyetin ardından oyuncularını "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" sözleriyle tebrik etmişti.

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Son Dakika Spor Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Cemilrepost Demiroğlu: Ay yazık bu kız sakat galiba partiyi kendi bozmuş gibi 82 73 Yanıtla
    King Leon: senin başkanın kendi inanıyormuydu o gün GS yi yenecegine ?????? 58 53
  • Ankara null: helallll 49 66 Yanıtla
    ferhat eser: otur ulan yerine ankara null 0 0
  • ferhat eser: Bu arada kendisi şenol güneşin çırağı olur tanıtıyım 42 36 Yanıtla
    Musab Özkan: Şenol güneşin kaç kupası var ferhat? 24 5
  • mehmet özcan: bebegim efese giren sana giriyor galiba 3 üncü maçda kutlarız farketmez sizin öyle bir şansınızda olmadı fener koydu içinizde bıraktı 49 24 Yanıtla
    RECEP null: eminmisin kimin içinde kaldı şampiyon belli içinde kalanlar arkada kaldı 25 15
  • Spartali Hocca null: helal be iyi kapak yapmış kız vallahi:) 37 30 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA: sen baba na söyle o iyi bilir 41 15 Yanıtla
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