Zap Suyu'na düşen araçta öğretmenden sonra polis memuru da yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Zap Suyu'na düşen araçta öğretmenden sonra polis memuru da yaşamını yitirdi

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Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında öğretmen eşi hayatını kaybeden polis memuru da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Polis memuru ve öğretmen eşinin cenazeleri yarın Antalya'da defnedilecek.

10.06.2024 22:57  Güncelleme: 07:49
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Hakkari'de dün meydana gelen ve öğretmen eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru da yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖĞRETMEN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Çukurca karayolu Şine bölgesinde dün öğle saatlerinde Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyuna uçtu. Kazada sürücü ile öğretmen olan eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız (30) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen hayatını kaybetti.

OKULDAKİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazesi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

BİRER GÜN ARAYLA CAN VERDİLER

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti.

Hakkari'de görev yapan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazelerinin yarın Antalya Kumluca Eski Caminde ikindi namazına müteakip Kumluca Gücük Mezarlığına defnedilecekleri öğrenildi.

Zap Suyu\'na düşen araçta öğretmenden sonra polis memuru da yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Denizli, Hakkari, Antalya, trafik, Ölüm, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zap Suyu'na düşen araçta öğretmenden sonra polis memuru da yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sinan yılmaz: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.Ailelerine Allah sabır versin 36 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: ALLAH RAHMET EYLESİN CENNETİNDE BULUŞTURSUN 27 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: allah rahmet eylesin aılesine sabır versin 19 0 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Allah rahmet eylesin … Ama haber başlığını bi düzeltin lütfen 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Kelleci: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ?? 10 0 Yanıtla
  • Ersin Kalender: ahh zap sen kimlere mezar oldun 0 0 Yanıtla

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