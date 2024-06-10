Zap Suyu\'na düşen araçta öğretmenden sonra polis memuru da yaşamını yitirdi

3.Sayfa

Hakkari'de dün meydana gelen ve öğretmen eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru da yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖĞRETMEN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Çukurca karayolu Şine bölgesinde dün öğle saatlerinde Denizli nüfusuna kayıtlı polis memuru Cihat Yıldız'ın (31) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyuna uçtu. Kazada sürücü ile öğretmen olan eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız (30) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen hayatını kaybetti.

OKULDAKİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazesi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

BİRER GÜN ARAYLA CAN VERDİLER

Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti.

Hakkari'de görev yapan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Çisem Koç Yıldız'ın cenazelerinin yarın Antalya Kumluca Eski Caminde ikindi namazına müteakip Kumluca Gücük Mezarlığına defnedilecekleri öğrenildi.