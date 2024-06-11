Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı

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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi. Tosya-Ilgaz arasında D-100 kara yolunda meydana gelen kaza sonucunda 10 kişi yaralandı. 100 metre sürüklenen otobüste yaralanan yolcular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

11.06.2024 00:08  Güncelleme: 01:18
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Kastamonu'da D-100 kara yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste 10 kişi yaralandı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Saat 22.00 sıralarında Tosya-Ilgaz arası D-100 kara yolu Yuvasaray mevkiinde yaşanan olayda Gümüşhane'den İstanbul istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7'si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

ULAŞIM KISA SÜRELİ TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım kısa süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi! 10 yaralı - Son Dakika
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